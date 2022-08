Przewodniczący Platformy spotkał się we wtorek z mieszkańcami Mokrego – dzielnicy Mikołowa (Śląskie), przez którą ma przejść kolej szybkich prędkości, łącząca docelowo czeską Ostrawę z Katowicami, a dalej z CPK. Przeciwko planowanemu przebiegowi linii od wielu miesięcy protestują mieszkańcy, którzy mają być wywłaszczeni ze swoich domów.

Reklama

Spotkanie Donalda Tuska z mieszkańcami odbyło się na terenie gospodarstwa Stefana Górnego, którego rodzina mieszka tam od kilku pokoleń, zajmując się gospodarką rolną. Gospodarz, przez którego teren ma przejść linia kolejowa, hoduje ok. 120 mlecznych krów, jest też właścicielem 80 hektarów gruntów rolnych i związanej z tym infrastruktury. W Mokrem znajduje się także cenny pod względem przyrodniczym ogród botaniczny.

„Nie można pozwolić sobie na inwestycję, która jest budowana na krzywdzie ludzkiej. Można i trzeba zawsze z ludźmi rozmawiać, uwzględniać ich interesy wtedy, kiedy są inwestycje, które wymagają wywłaszczeń” – powiedział Tusk. Przywołał opinie ekspertów, według których budowa CPK i prowadzących do niego linii w całej Polsce może spowodować wywłaszczenie ok. 20 tys. osób, a pośrednio dotknie to nawet 200 tys. osób.

Reklama

Polityk przypomniał, że wkrótce w Sejmie ma dojść do tzw. wysłuchania publicznego w tej sprawie – będzie to szansa na przedstawienie wszystkich argumentów przez protestujące środowiska. „Bardzo bym chciał (…), żeby ten głos dotarł wreszcie do tych, którzy planują szybkie i siłowe przegłosowanie ustawy wywłaszczeniowej. Zastanówcie się, zanim skrzywdzicie ludzi; na tym nie da się niczego sensownego zbudować” – mówił.

Jeżeli mimo protestów ustawa wywłaszczeniowa zostanie uchwalona w Sejmie, KO zamierza doprowadzić do jej odrzucenia w Senacie. „Na pewno w Senacie ją odrzucimy – macie tutaj moje słowo; w Senacie na pewno odrzucimy tą ustawę wywłaszczeniową. Jeśli ona wróci do Sejmu, jednak się uprą i przegłosują, będziemy starali się przekonać prezydenta Dudę (do zawetowania – PAP)" – mówił lider PO mieszkańcom Mikołowa-Mokrego.

Reklama

Zapowiedział, że w przypadku uchwalenia ustawy, KO będzie również szukać innych sposobów prawnych, mogących skutecznie zablokować wywłaszczenia na przewidzianych w niej zasadach – m.in. na drodze sądowej.

Sam projekt budowy CPK Tusk określił jako "pomnik arogancji i ignorancji". Jeżeli opozycja wygra wybory, zamierza przeprowadzić szybki audyt dotyczący sensowności tej inwestycji. "Jedną z pierwszych decyzji będzie tak czy inaczej zatrzymanie i sprawdzenie sensu tej inwestycji; kto co nakradł, jakie tam są biznesy pochowane, dlaczego się tak upierają przy tak chyba nierozsądnym i tak rozbuchanym projekcie" – zadeklarował szef PO. Jak ocenił, właściwym kierunkiem rozwoju portów lotniczych jest wspieranie regionalnych lotnisk.

Horała komentuje słowa Tuska

Do wtorkowych wypowiedzi Tuska w Mikołowie odniósł się na Twitterze wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała. „Poznać, że Donald Tusk kłamie, po tym, że otwiera usta. W Mikołowie pochylał się nad rzekomą +krzywdą+ osób, które będą wywłaszczane. Jednocześnie opozycja prowadzi w Sejmie obstrukcję ustawy, która takim osobom gwarantuje odszkodowanie 120-140 proc. wartości rynkowej nieruchomości” – napisał pełnomocnik.

W maju tego roku wiceminister Horała zapowiadał w Katowicach, że wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla nowej linii kolejowej, mającej połączyć Katowice z Ostrawą, ma być złożony jeszcze w tym roku, zaś rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2025. Podczas majowego spotkania w Katowicach Horała wyraził przekonanie, że podczas trwających konsultacji uda się znaleźć najbardziej optymalny wariant przebiegu linii.

Projektowana linia ma być częścią systemu kolei dużych prędkości, tworzonej m.in. z myślą o skomunikowaniu przyszłego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przeciwko zaproponowanym do konsultacji czterem wariantom przebiegu linii w woj. śląskim protestują mieszkańcy niektórych gmin – m.in. Mikołowa i Czerwionki-Leszczyn – oraz część samorządowców z terenów, przez które ma przebiegać kolej.

Podczas wtorkowego spotkania mieszkańcy Mikołowa-Mokrego kwestionowali zarówno sam sens inwestycji, mającej skutkować ich wywłaszczeniem, jak i proponowane zasady wywłaszczeń. „Jeżeli państwo decyduje o tym, aby nas z naszych domów wyrzucić, przenieść gdzieś, to powinno nam zapewnić możliwość restytucji majątku, którego nas pozbawia” – mówił jeden z mieszkańców, Wojciech Wałęga. Inni mieszkańcy, a także właściciele lokalnych firm, wyliczali swoje potencjalne straty, związane z potencjalnymi wywłaszczeniami.

Linia łącząca Katowice z Ostrawą ma być częścią europejskiego korytarza transportowego. Dodatkową zaletą - według przedstawicieli CPK - ma być skomunikowanie kolejowe Jastrzębia-Zdroju – jedynego z dużych miast w Polsce, które nie ma dziś dostępu do kolei pasażerskiej.

Obecnie trwają prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym przedsięwzięcia. Później każdy z czterech możliwych przebiegów linii, lub wariant stworzony na ich podstawie, zostanie poddany ocenie pod wieloma kryteriami – m.in. pod kątem tzw. czynnika społecznego, czyli także skali koniecznych wywłaszczeń, a także oddziaływania na środowisko.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego ramach na ok. 3 tys. ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie ma obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być budowany wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.(PAP)

Horała powołany na pełnomocnika ds. CPK

autor: Aneta Oksiuta (PAP)

Premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra funduszy i polityki regionalnej Marcina Horałę na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformowało we wtorek MFiPR. Jednocześnie Horała przestał pełnić funkcję wiceministra infrastruktury.

"28 lipca 2022 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Marcina Horałę, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki regionalnej na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego" - poinformowało we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Resort dodał, że jednocześnie Horała "przestał pełnić funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego".

O swojej nominacji Horała poinformował wcześniej we wtorek na Twitterze.

"Zakończyłem swoją misję w Ministerstwie Infrastruktury i tym samym okres +dwuresortowości+. Od teraz już wyłącznie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej" - podał Horała we wpisie.

Wiceminister podziękował wszystkim, z którymi miał okazję współpracować przez niemal trzy lata, w tym kierownictwu MI.

Horała jednocześnie zamieścił zdjęcie aktów swojego odwołania i powołania, datowanych na 28 lipca.

Horała z dniem 15 kwietnia br. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednocześnie był sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz pełnomocnikiem rządu ds. CPK.

W kwietniu w rozmowie z PAP Horała wyjaśnił, że został powołany na sekretarza stanu w resorcie funduszy; nie został natomiast odwołany ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz z funkcji pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak mówił, wiązało się to z tym, że trwał proces legislacyjny dotyczący zmiany ustawy o działach i specustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, zgodnie z którym pełnomocnik rządu ds. CPK oraz cały pion CPK zostaną przeniesione z Ministerstwa Infrastruktury do resortu funduszy. (PAP)