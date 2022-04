Potrzeby są jednak znacznie większe niż dopłata do nierentownych kursów. Oferowane wsparcie przyczynia się co prawda do powstawania połączeń, ale jest niewystarczające, by wpłynąć na standard świadczonych usług. Mimo uruchomienia linii osoby z niepełnosprawnościami i starsze pozostają wykluczone komunikacyjnie, jeśli nie są w stanie wsiąść do nieprzystosowanego do ich potrzeb pojazdu . Do tego dochodzi kwestia większej emisyjności leciwych autobusów (spełniających najstarsze normy czystości spalin), a właśnie takie często obsługują dojazdy do oddalonych od metropolii wiosek i miasteczek.