PLL LOT zwiększą od czerwca częstotliwość lotów na atlantyckiej trasie z Krakowa do Chicago do czterech w tygodniu oraz uruchomią nowe połączenie do Nowego Jorku – przekazał we wtorek Kraków Aiport.

Od 4 czerwca samoloty narodowego przewoźnika będą latać ze stolicy Małopolski do Chicago cztery razy w tygodniu, a nie jak obecnie – jeden raz. Od 6 czerwca zostanie zainaugurowane także połączenie do Nowego Jorku – Newark raz w tygodniu. Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek wyraził we wtorek zadowolenie ze zwiększenia przez PLL LOT liczby połączeń do Chicago i wyraził nadzieję na "wzmocnienie potencjału gospodarczego Krakowa i Małopolski dzięki ożywionym kontaktom z USA". Władze lotniska – wskazał Włoszek - obserwują wielką popularność tras transatlantyckich wśród Małopolan. "Dla Polonii amerykańskiej oddalonej tysiące kilometrów od ojczyzny to możliwość na zwiększenie bezpośrednich połączeń z naszym regionem" - dodał. Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko przyjęło prawie 3,1 mln pasażerów. Rok wcześniej było to blisko 2,6 mln osób. W 2019 roku, ostatnim przed pandemią, z usług portu skorzystało ponad 8,4 mln podróżnych. W obowiązującym letnim rozkładzie lotów Kraków Airport znalazły się 43 połączenia do 99 miast w 33 krajach. Oferuje je 20 linii - zarówno przewoźnicy tradycyjni, jak i niskokosztowi.