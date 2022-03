W ostatnich dniach słychać coraz głośniejsze żądania całkowitego zamknięcia granic z Białorusią i rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Aktywiści ukraińscy przekonują, że mimo wprowadzonych po 24 lutego sankcji, które zabraniają transportu między UE a Białorusią i Rosją określonych towarów, np. stali czy drewna, do krajów na Wschodzie nadal mogą trafiać żywność, leki czy elektronika. To wszystko może zaś pomagać rosyjskiej machinie wojennej. Protesty przy autostradzie A2 czy na granicy z Białorusią organizuje ostatnio Mirosław Zahorski, ukraiński przedsiębiorca . Twierdzi, że ciężarówkami z zachodu Europy jadą np. elementy, które trafiają do rosyjskich fabryk broni.