Strategicznym znaczeniem litu dla europejskiego przemysłu w ostatnich latach zajmowała się także Komisja Europejska, która wskazała, że po 2025 r. europejski przemysł samochodowy powinien zaopatrywać się w lit na terenie naszego kontynentu. W ten sposób uniknie politycznych zależności, zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz konfliktów w niestabilnych regionach świata. Z analiz rynkowych firmy konsultingowej Boston Consulting Group wynika, że w skali globalnej zapotrzebowanie na lit wzrośnie w nadchodzących pięciu latach o 176 proc., a do 2030 r. nawet o 360 proc. Niemiecka agencja surowców przewiduje zapotrzebowanie w niemieckim przemyśle samochodowym na poziomie 500 tys. ton rocznie. Ekonomiści wskazują także na znaczny wzrost cen tego surowca na giełdach światowych. Od stycznia do września 2021 r. cena litu wzrosła z poniżej 10 dol. do 18,55 dol. za kilogram.