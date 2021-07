Program "Mój elektryk" przewiduje, że z bezzwrotnego dofinansowania do zakupu/leasingu samochodów napędzanych energią elektryczną lub wodorem będą mogły korzystać – obok osób fizycznych – także przedsiębiorstwa, samorządy i instytucje. Budżet programu, którego wdrażanie zaplanowano na lata 2021-2026, wynosi obecnie 500 mln zł, w tym 400 mln zł z przeznaczeniem na dopłaty dla leasingu. Od 12 lipca trwa nabór wniosków dla osób fizycznych chcących otrzymać dotację do zakupu elektryka.

W poniedziałek NFOŚiGW ogłosił nabór na banki zainteresowane dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych (elektrycznych i wodorowych).

"Uruchomienie dopłat do leasingu jest kluczowe dla sukcesu programu +Mój elektryk+, a elektryfikacja transportu w Polsce ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów klimatycznych. Wsparcie kierowane przez NFOŚiGW do przedsiębiorców i samorządów upowszechni stosowanie pojazdów zeroemisyjnych. Dzięki temu zostanie potrojona liczba samochodów elektrycznych w Polsce, co pozwoli na dalszy rozwój infrastruktury ładowania oraz produkcji na potrzeby rynku samochodów zeroemisyjnych" - zwrócił uwagę minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Jak wyjaśniono, Narodowy Fundusz udostępni bankom uczestniczącym w realizacji programu środki finansowe, które banki będą przekazywały korzystającym z leasingu, przede wszystkim firmom, na dopłaty do opłat ustalonych w umowach leasingowych.

Poinformowano, że nabór dla banków ruszy 2 sierpnia br. i będzie trwał cztery tygodnie. "NFOŚiGW oczekuje na zgłoszenia banków, które zadeklarują gotowość operacyjnego uruchomienia systemu dystrybucji dopłat do leasingu najpóźniej w ciągu 90 dni od podpisania umowy z Funduszem. Banki będą zobowiązane do podjęcia współpracy z każdą zainteresowaną firmą leasingową, która zgłosi takie zainteresowanie na każdym etapie wdrażania programu +Mój elektryk+" - przekazano.

Wiceszef NFOŚiGW Artur Lorkowski przekonuje, że system dystrybucji dopłat będzie przyjazny dla przedsiębiorców, w pełni zintegrowany z biznesowym modelem finansowania aut przez leasing. "Wnioski o dopłaty do leasingu aut zeroemisyjnych będą składane u pracownika firmy leasingowej, który będzie odpowiadał również za umowę leasingową. Banki będą podejmowały – w imieniu NFOŚiGW – decyzje o przyznaniu dotacji w ciągu 20 dni od przekazania wniosku do banku przez firmę leasingową" - wyjaśnił.

Fundusz dodał, że podstawą uczestnictwa banku w programie będzie podpisanie z NFOŚiGW umowy o udostępnienie środków finansowych.

Wskazano, że z puli środków otrzymanych z Narodowego Funduszu banki będą mogły udzielać firmom i instytucjom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji wyłącznie na samochody zeroemisyjne, które są fabrycznie nowe i których cena nie będzie wyższa niż określona w programie.

Wyjaśniono, że wnioskować będzie można o dofinansowanie leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii: M1, N1 lub L1e-L7e. Kwoty i intensywności wsparcia zostały określone w programie i są uzależnione od rodzaju pojazdu oraz deklarowanego przebiegu.