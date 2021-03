Firmy carsharingowe podają też, że w ostatnim czasie zauważają inny trend. – Średni czas wynajmu aut za pomocą naszej aplikacji ostatnio się wydłużał. Wybuch pandemii przyspieszył to zjawisko – mówi Paweł Błaszczak. Klienci często pożyczają samochody nie tylko po to, by przemieszczać się po mieście, lecz także po całej Polsce. W efekcie oprócz standardowych ofert wynajmu samochodów na minuty firmy proponują też pakiety dobowe czy tygodniowe. Spółka 4Mobility zaobserwowała wzrost średniego wieku klientów. Z carsharingu coraz częściej korzystają 40-latkowie i osoby od nich starsze.