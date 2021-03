Jednocześnie raport wskazuje, że średnia wieku polskich autobusów jest jedną z najwyższych i wynosi ponad 15 lat. Pod tym względem zajmujemy niechlubne drugie miejsce. Starsze autobusy – ze średnią prawie 20-letnią – ma tyko Grecja. Średnia dla całej Unii wynosi niecałe 12 lat. Biorąc zatem pod uwagę wiek taboru, to cały raport wypada dla nas znacznie mniej korzystnie. ‒ To oznacza, że na każdy nowy autobus – a sporo takich trafia do komunikacji miejskiej ‒ przypada jeden stary, ponad 30-letni rupieć. I prędko to się nie zmieni – wskazuje Piotr Rachwalski, były szef Kolei Dolnośląskich, obecnie prezes PKS Słupsk.