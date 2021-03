Do tego trzeba uwzględnić rzeczywiste możliwości dostawców i producentów. Przy rosnącym popycie (sama gospodarka niemiecka do końca roku złoży zamówienia na ok. 350 autobusów wodorowych) należy się zastanowić, na ile możliwa jest szybka i terminowa realizacja zamówień. Obecnie czas dostawy autobusu , liczony od przygotowania przetargu do odbioru maszyny, wynosi półtora roku. Mimo medialnych deklaracji wiele wskazuje na to, że możliwości podażowe producentów autobusów oraz części wyposażenia i napędu w ciągu następnych dwóch lat mogą być ograniczone. Aby zabezpieczyć się przed opóźnieniami, ważne byłoby zaangażowanie do dialogu producentów autobusów i spółek zaangażowanych w budowę stacji wodorowych.