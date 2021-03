Stany Zjednoczone dalej zatem będą rywalizować z Państwem Środka np. w dziedzinie produkcji chipów, które są kluczowym elementem również urządzeń Huaweia. I choć Chiny dążą do samowystarczalności w tej dziedzinie, może to potrwać i wpłynąć niekorzystnie na rozwój firmy. Ambicją Pekinu jest zaspokojenie potrzeb krajowego rynku, ale na razie droga do tego jest daleka ‒ Chiny są w stanie dostarczać własnym firmom zaledwie 30 proc. potrzebnych chipów, a import półprzewodników w 2019 r. wzrósł do ponad 300 mld dol. i był największą pozycją importową, mimo że do 2020 r. Państwo Środka miało produkować 40 proc. wykorzystywanych chipów i podnieść ten wskaźnik do 70 proc. w 2025 r.