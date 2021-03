Najwięcej wątpliwości budzą urządzenia wspomagające ruch, które w art. 2 pkt 18a prawa o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.) zostały zdefiniowane jako „urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni”. Zgodnie z założeniem ustawodawcy rolki, wrotki, deskorolki, tradycyjne hulajnogi doskonale do tej definicji pasują. Jednak jak zwracał uwagę podczas prac parlamentarnych Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej, z powodzeniem można pod tę kategorię podciągnąć także inne urządzenia, o których z pewnością twórcy przepisów nie myśleli.

– Definicja jest na tyle nieprecyzyjna, że do urządzeń wspomagających ruch można zaliczyć np. kijki do nordic walkingu, balkonik seniora, chodzik dla dziecka i szczudła – wytykał poseł.

Choć szeroka definicja urządzeń wspomagających ruch może prowadzić do absurdalnej wykładni, to zbyt wąskie określanie kategorii też rodzi problemy, tyle że inne.

Zwraca uwagę, że np. definicja UTO mówi, że jest to pojazd elektryczny, bez siedzenia i pedałów. Tymczasem na rynku już można kupić nakładki z siedzeniem do deskorolki elektrycznej (tzw. hoverboard), które zmieniają ją w minigokarta. A to by oznaczało, że takie urządzenie nie będzie odpowiadać definicji ani UTO, ani urządzenia wspomagającego ruch, gdzie jest mowa o pozycji stojącej i napędzie za pomocą mięśni.