Anna Nowak, Principal Software Engineer, Traffic and Travel Information w firmie TomTom, zwraca uwagę, że chociaż w 2020 r. ruch drogowy zmniejszył się, to jednak nie będzie to długofalowym trendem. ‒ Będziemy świadkami ponownego wzrostu natężenia ruchu drogowego, gdy pracownicy wrócą do biur i dawnych, rutynowych zajęć ‒ dodaje. ©℗