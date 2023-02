Telekomy będą też musiały blokować połączenia głosowe, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję. Aby ograniczyć możliwość takich oszustw , Urząd Komunikacji Elektronicznej ma prowadzić wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych. Wniosek o wpis numeru do wykazu będą mogły złożyć jednostki sektora finansów publicznych, banki, inne instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe. Obejmie to także numery telefonów wykorzystywane przez biura obsługi klientów lub infolinie firm telekomunikacyjnych.