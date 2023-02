Taką opinię na temat wymagań w zakresie bezpieczeństwa i integralności telekomunikacyjnej oraz usług kolegium wydało w związku z rezerwacją częstotliwości 3,6 GHz – czyli pasma C przeznaczonego na ogólnopolską sieć mobilną piątej generacji. Do przeprowadzenia aukcji tych częstotliwości przygotowuje się obecnie Urząd Komunikacji Elektronicznej, który na wymianę sprzętu zaplanował pierwotnie termin do siedmiu lat.