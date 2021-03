Kontrowersyjne przepisy o przydzielaniu dobra rzadkiego, jakim są częstotliwości na sieć telekomunikacyjną, bez aukcji czy przetargu, zostaną zmodyfikowane. Zapisy, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej „może zapewnić odpowiednie częstotliwości” przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, wyznaczonemu przez premiera, pojawiły się w styczniowej wersji nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) i od razu zelektryzowały rynek. W poprzednim projekcie, który resort cyfryzacji (obecnie w kancelarii premiera) przedstawił do konsultacji społecznych w ub.r. takich regulacji nie było. Branża obawiała się, że wprowadzenie uznaniowego modelu dystrybucji częstotliwości może kompletnie zmienić układ sił na rynku – na korzyść nowego operatora hurtowego. W czarnym scenariuszu mówiono o groźbie nacjonalizacji sieci.

Z odpowiedzi, jakiej w tej sprawie udzieliła nam teraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wynika jednak, że w przepisach o przydzielaniu częstotliwości dla operatora hurtowego „doprecyzowano zakresy częstotliwości w paśmie 700 MHz”. Ponadto w decyzji rezerwacyjnej prezes UKE – uwzględniając wyniki przeprowadzonej wcześniej analizy rynku – „będzie mógł określić zobowiązania podmiotu do budowy infrastruktury zapewniającej dostęp do sieci o bardzo dużej przepustowości we wskazanych obszarach kraju, w tym w szczególności wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych”.