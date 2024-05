Gościem w studio Dziennika Gazety Prawnej na kongresie Perły Samorządu był Piotr Stec, doradca ministry ds. społeczeństwa obywatelskiego Agnieszki Buczyńskiej.

- Bez partycypacji nie ma brania odpowiedzialności za samorząd i mieszkańców. Samorząd to nie tylko władza samorządowa. Samorząd to cała społeczność - to wszyscy mieszkańcy, relacje są między nimi. To lokalna gospodarka, to lokalne społeczeństwo obywatelskie - powiedział Piotr Stec, doradca ministry ds. społeczeństwa obywatelskiego Agnieszki Buczyńskiej.

Jak dodał, bez uwzględnienia tych czynników nie ma samorządów. "Jeżeli chcemy, żeby mieszkańcy nie tylko przychodzili i wyliczali nieprawidłowości, ale również brali udział w ich rozwiązywaniu" - zaznaczył.

