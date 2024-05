W studio Dziennika Gazety Prawnej na kongresie Perły Samorządu 2024 gościł Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich.

- Samorząd to jest wspólnota. To jesteśmy my wszyscy, którzy dzięki przyznanym prawom podmiotowym publicznym, jesteśmy w stanie wspólnie realizować działania i zaspokajać nasze zbiorowe potrzeby - zaznaczył Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich.

Jak dodał, to mieszkańcy danego terenu są wspólnotą samorządową, są samorządem. "W tym momencie jest zderzenie między spojrzeniem na samorząd, jako na władze samorządowe (…), a nami jako wspólnotą" - zaznaczył.

Więcej w materiale wideo.