Przypomnijmy, do RPO wpłynęła skarga dotycząca zebrania plenarnego Rady Miejskiej w Brwinowie (pisaliśmy o tym: „Zebranie plenarne tylko z obywatelami”, DGP nr 90/2025). Jego przedmiotem miało być przedstawienie założeń do projektu zmian w statucie i omówienie kandydatur na Honorowych Obywateli Gminy Brwinów. Zaproszenie na zebranie zostało przekazane wyłącznie radnym. Informacji o nim nie podano do publicznej wiadomości ani nie przewidziano w nim udziału publiczności. RPO zwrócił się więc o wyjaśnienia.

Z informacji przekazanych przez Sławomira Rakowieckiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie, wynika, że spotkanie radnych miało charakter nieformalny.