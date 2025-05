Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) przewiduje wykorzystanie do obrony ludności obiektów zbiorowej ochrony. To budowle ochronne o statusie schronu lub ukrycia oraz miejsca doraźnego schronienia. Kryteria, jakie te miejsca muszą spełnić, MSWiA określa w rozporządzeniach. Miejsca doraźnego schronienia będą dawać najsłabszą ochronę. Lepszą zagwarantują ukrycia. Mają to być budowle ochronne o konstrukcji niehermetycznej. Najbezpieczniejsze będą schrony, czyli budowle ochronne o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażone w urządzenia filtrowentylacyjne.

Trzy kategorie schronów i ukryć