Powiat chce poręczyć kredyt dla szpitala. Czy rada powiatu powinna podjąć specjalną uchwałę określającą wysokość tego poręczenia?

Nie ma wątpliwości co do tego, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji – wynika to wprost z art. 94 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). Przepis ten stanowi ponadto, że łączna kwota poręczeń i gwarancji jest określana w uchwale budżetowej. Poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do określonej kwoty.

Umowa z placówką

Z przepisów u.f.p. wynika również, że poręczenia udzielone przez JST muszą również zostać wskazane w budżecie i wieloletnim planie finansowym. I tak zgodnie z art. 212 ust. 1 u.f.p. uchwała budżetowa określa m.in. „kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji”. Natomiast z art. 226 ust. 1 pkt 1 u.f.p. wynika, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu JST, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia. Z kolei art. 262 u.f.p. mówi m.in., że czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd.

W świetle przytoczonych powyżej przepisów, zanim poręczenie zostanie udzielone (zostanie zawarta stosowna umowa), organy jednostki samorządowej muszą dopełnić określonych formalności związanych z jego ustanowieniem.

Kompetencje organu stanowiącego

Uprawnienia rady powiatu zostały w skazane w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym (dalej: u.s.p.). Zgodnie z nim do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej (pkt 4). Jednocześnie jednak należy zwrócić uwagę na kompetencję rady powiatu określoną w pkt 8, z którego wynika, że do jej właściwości należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m.in. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym.

Orzecznictwo

Czy jednak rada powinna podejmować specjalną uchwałę w sprawie poręczenia dla konkretnego podmiotu? W tej sprawie wypowiedziało się Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w uchwale z 21 sierpnia 2024 r. (nr XX.82.K.2024). Organ nadzoru weryfikował legalność uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia kierunku działania zarządu powiatu, dotyczącego poręczenia przez powiat spłaty kredytu w rachunku bieżącym, który miał zostać zaciągnięty przez szpital. RIO podważyła w tym zakresie kompetencje rady powiatu.

W badanej sprawie rada powiatu samodzielnie postanowiła o udzieleniu poręczenia spłaty kredytu, który miał zostać zaciągnięty przez szpital, a wykonanie uchwały powierzono zarządowi powiatu. Izba takie działanie uznała za nieprawidłowe, gdyż prawodawca w art. 12 pkt 8 lit. d u.s.p. upoważnił radę powiatu do określenia granicznej kwoty (maksymalnej), która stanowi dla zarządu powiatu granicę poręczenia w trakcie roku.

Kolegium dodało, że systematyka wskazanego przepisu nie pozwala na ocenę, że to poręczenie odnosi się do zobowiązań o charakterze krótkoterminowym lub długoterminowym. W ocenie RIO ten przepis odnosi się do umowy poręczenia, która w imieniu jednostki samorządu terytorialnego może zostać zawarta w trakcie roku, a nie do charakteru zobowiązania, które z owej umowy wynika.

RIO przypomniała również kompetencje zarządu powiatu określone w art. 60 ust. 1 oraz art. 2 ust. 2 pkt 4 u.s.p., z których wynika, że to zarząd powiatu odpowiada za gospodarkę finansową i wykonuje budżet powiatu.

Izba powołała się także na wyrok WSA w Poznaniu z 10 sierpnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Po 948/16), który potwierdza koncepcję opisaną w rozstrzygnięciu nadzorczym. Finalnie RIO stwierdziła, że badana uchwała rady powiatu została podjęta z istotnym naruszeniem art. 12 pkt 8 lit. d u.s.p. – z uwagi na przekroczenie określonych tym przepisem kompetencji rady powiatu. RIO dodała, że organ stanowiący powiatu nie ma prawa rozstrzygania o kwestii udzielenia poręczenia określonemu podmiotowi w określonej wysokości i na określonych warunkach.

Podsumowanie: rada powiatu nie może podejmować uchwały w sprawie udzielenia poręczenia w określonej wysokości dla określonego podmiotu. Jej kompetencja jest ograniczona do określenia kwoty poręczeń globalnie w ramach uchwały budżetowej. Zarząd powiatu udziela poręczeń w ramach limitu określonego przez radę w uchwale budżetowej. ©℗