Pracownicy urzędów państwowych nie będą musieli codziennie rozpoczynać pracy o tej samej godzinie. Pogodzą też aktywność zawodową z życiem rodzinnym. Obejmą ich takie same zasady jak członków korpusu służby cywilnej.

Urzędnicy nie będą pracować w jednakowych, sztywnych godzinach. Od jesieni zeszłego roku członkom korpusu służby cywilnej można uelastycznić czas pracy. Weszła wówczas w życie nowelizacja ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1195). W efekcie premier wydał zarządzenie nr 525 z 26 października 2023 r. w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów (M.P. poz. 1189). Niestety ten akt prawny nie obejmuje pracowników urzędów państwowych, którzy również pracują w ministerstwach czy też urzędach wojewódzkich. Dlatego do konsultacji społecznych właśnie trafił projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia. Po wejściu w życie tego aktu prawnego zarówno w stosunku do członków korpusu służby cywilnej, jak i urzędników państwowych oraz innych pracowników będą mieć zastosowanie takie same rozwiązania.

Projekt rozporządzenia rezygnuje ze sztywnego ustalenia jednakowych godzin pracy dla wszystkich urzędów (8.15–16.15). W zamian wprowadzana jest większa swoboda do określenia godzin otwarcia urzędu przez osobę zarządzającą określoną instytucją. Zgodnie z projektem kierownik będzie miał obowiązek takiego ustalenia pracownikom rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia, aby praca w urzędzie była wykonywana od poniedziałku do piątku, nieprzerwanie przez 8 godzin w każdym z tych dni. Ustalone w ten sposób godziny pracy powinny uwzględniać przede wszystkim specyfikę wykonywanych zadań oraz potrzeby korzystających z niego obywateli.

Najwcześniej w pracy o godzinie 7

Najwcześniejszą porą rozpoczynania pracy urzędu będzie mogła być godz. 7, co będzie oznaczało zamknięcie urzędu o godz. 15, zaś najpóźniejszą godz. 10, co spowoduje, że taki urząd będzie pracował do godz. 18. Godziny pracy mogą być różne w różne dni. Taki wyjątek od tej wcześniejszej sztywnej zasady już w poprzednich latach obowiązywał w resorcie obrony narodowej. Tam czas pracy rozpoczynał się o 7.30, a kończył o 15.30. Rozwiązanie było dostosowane do pracy administracji wojskowej, m.in. w jednostkach wojskowych.

Co więcej, w instytucjach, w których są wykonywane zadania związane z obsługą interesantów, kierownik urzędu zobowiązany jest do ustalenia pracownikom rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia w taki sposób, aby co najmniej w jednym dniu praca była wykonywana przez urząd między godz. 8 a 18.

Możliwy system zmianowy

W zależności od rodzaju instytucji dopuszczalny jest również system zmianowy. Szef urzędu w miarę możliwości powinien brać też pod uwagę ważne względy osobiste lub rodzinne pracowników.

Rozporządzenie ma mieć zastosowanie nie tylko w administracji rządowej, lecz także do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Urzędu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 oraz regionalnych izb obrachunkowych. ©℗