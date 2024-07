Rusza nowy program dla samorządów. We wtorek wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska poinformowała, że samorządy mogą ubiegać się nawet o 300 tys. zł na dostosowanie obiektu do potrzeb małych dzieci w ramach programu "Pierwszy dzienny opiekun w gminie". Na ten program zostanie przeznaczone 60 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia.