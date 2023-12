Zdaniem przedstawicieli miast nowy rząd powinien przesunąć obowiązek korzystania z doręczeń elektronicznych przez urzędy na 1 stycznia 2025 r. Dziś termin ich wdrożenia upływa 30 grudnia br.

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych, złożony przez posłów Trzeciej Drogi. Nowe przepisy, proponowane przez parlamentarzystów, umożliwią wyznaczenie terminu na wdrożenie e-doręczeń między 30 marca 2024 r. a 1 stycznia 2025 r. O ostatecznym terminie przesądzi minister cyfryzacji w wydanym komunikacie. Zgodnie z przepisami będzie musiał mieć m.in. na uwadze uwarunkowania techniczne i organizacyjne niezbędne do przekazania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

„Nowe brzmienie przepisów da więcej czasu na przygotowanie się do realizacji ustawowych zadań. Wskazanie terminu początkowego na wdrożenie środków technicznych na 30 marca 2024 r. zapewni przewidywalność i bezpieczeństwo prawne co do daty, od kiedy to nowe rozwiązania techniczne mogą być wdrożone, a także jednoznacznie przesądza o konieczności zmiany dotychczasowego komunikatu” – wyjaśniają posłowie w uzasadnieniu projektu.

Tę propozycję chwalą samorządowcy.

– Dobrze, że jest to określone w widełkach i termin będzie można ustalić w zależności od gotowości do wdrożenia e-doręczeń – ocenia Marek Wójcik, pełnomocnik ds. legislacji Związku Miast Polskich, sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

– W mojej ocenie najlepiej byłoby wyznaczyć tę datę na początek 2025 r. Ale nie wynika to z tego, że urzędnicy są leniwi i nie udałoby im się wcześniej, ale dla porządku dobrze takie daty graniczne ustalać właśnie na 1 stycznia – twierdzi.

Dodaje, że jest to też łatwiejsze dla obywateli, których przecież e-doręczenia obejmą.

– Potrzebny jest czas nie tylko na dostosowania techniczne do tej zmiany, lecz także na przekazanie tej informacji mieszkańcom maksymalnie szeroko. Warto w tym celu przeprowadzić kampanię informacyjną. Trzeba pamiętać, że wciąż wiele osób jest wykluczonych cyfrowo i wcale nie mam na myśli tylko seniorów – wyjaśnia Marek Wójcik. ©℗

Czym są e-doręczenia? To elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. List polecony z urzędu będzie można odebrać przez internet – bez awizo i kolejek na poczcie.