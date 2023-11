Do 5 stycznia 2024 r. samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie placówek dziennego pobytu dla starszych osób oraz na pokrycie bieżących kosztów ich utrzymania. Początkowo termin ten miał mijać 5 grudnia br.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) ogłosiło nabór ofert w ramach przyszłorocznej edycji programu „Senior+” na lata 2021–2025, który jest skierowany do gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich. Składa się on z dwóch modułów. Pierwszy z nich przewiduje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie Dziennego Domu „Senior+” lub Klubu „Senior+” bądź ich wyposażenie. Maksymalna kwota dotacji dla placówki pierwszego typu wynosi 400 tys. zł, a dla drugiego typu – 200 tys. zł. Zgodnie z zasadami programu dofinansowanie na utworzenie domu lub klubu może być przeznaczone na przebudowę lub remont obiektów albo ich części, o ile budynek jest własnością samorządu. Jeśli tak nie jest, pieniądze można uzyskać wyłącznie na wyposażenie placówki „Senior+”. Dodatkowo z dotacji nie można finansować budowy lub remontu architektury ogrodowej. Tak jak w poprzednich latach od samorządów wymagany jest wkład własny, bo dofinansowaniu podlega nie więcej niż 80 proc. kosztów planowanej inwestycji.

Z kolei moduł drugi programu pozwala otrzymać pieniądze na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówek, w wysokości nie wyższej niż 400 zł miesięcznie na jedno miejsce w Dziennym Domu „Senior+” oraz 200 zł na jedno miejsce w Klubie „Senior+”. Co istotne, o dotację mogą się starać samorządy, które utworzyły placówki w latach 2015–2020, a więc za czasów, gdy funkcjonowała poprzednia wersja programu, oraz w latach 2021–2023. Wykluczone jest natomiast uzyskanie dotacji z modułu drugiego na te domy i kluby, które mają zostać dopiero utworzone lub wyposażone, w konkursie na 2024 r.

Aby samorząd mógł otrzymać dofinansowanie, musi wypełnić specjalny formularz w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Obsługi Dotacji, który jest dostępny na stronie internetowej Das.mrips.gov.pl. Początkowo ogłoszenie o konkursie zakładało, że termin na przesłanie wniosku będzie mijał 5 grudnia br. o godz. 16. Jednak już po kilku dniach została w nim wprowadzona zmiana polegająca na przesunięciu tego terminu o miesiąc, czyli do 5 stycznia 2024 r. (również do godz. 16). Samorząd, który będzie wnioskował o dofinansowanie w module pierwszym, może złożyć nie więcej niż dwie oferty – jedną na Dzienny Dom „Senior+” oraz jedną na Klub „Senior+”. Jednostki samorządu mogą też złożyć ofertę wspólną lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Złożone we wspomniany sposób wnioski trafią do właściwego terytorialnie urzędu wojewódzkiego i to tam zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Przy czym z uwagi na wydłużenie czasu na wysyłanie ofert przesunięciu ulegają też inne terminy obowiązujące w programie. I tak wojewodowie będą mieli czas na przekazanie wniosków z modułu pierwszego i drugiego, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania, do 23 lutego 2024 r. MRiPS, które ostatecznie zdecyduje o przyznaniu dotacji, opublikuje wyniki konkursu nie później niż 22 marca przyszłego roku.

Łącznie na realizację programu „Senior+” w 2024 r. jest zarezerwowanych 60 mln zł, z czego 8 mln zł na tworzenie domów, 5 mln zł na kluby, 44 mln zł na zapewnienie funkcjonowania istniejących placówek (pozostałe 3 mln zł to środki na jego techniczną obsługę). ©℗