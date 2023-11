2763 orzeczenia o przysposobieniu dziecka wydały sądy w 2022 r. Tak wynika z przedstawionego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej sprawozdania z realizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.).

Oznacza to, że w porównaniu z 2021 r. liczba adoptowanych dzieci zwiększyła się, ale zaledwie o 2 proc. Jednocześnie w ubiegłym roku o 11,7 proc. wzrosła liczba małoletnich, dla których ośrodkom adopcyjnym nie udało się znaleźć rodziców – było ich 2225, natomiast aż o 34 proc. spadła liczba osób, które posiadają pozytywną opinię kwalifikującą ich na rodziców adopcyjnych, ale dla których nie dobrano dziecka – było ich 1126.

Zestawienie ze sobą tych danych pokazuje, że kandydatów na rodziców jest zdecydowanie mniej niż dzieci czekających na nowy dom. Zdaniem MRiPS jest to związane z jednej strony z tym, że po okresie pandemii koronawirusa zwiększyła się liczba dzieci, których sytuacja prawna została uregulowana i mogły zostać zgłoszone do adopcji, a z drugiej tym, że ewentualni kandydaci na rodziców odkładali decyzję o rozpoczęciu starań o przysposobienie dziecka właśnie ze względu na niepewną sytuację epidemiczną i wybuch wojny w Ukrainie. Ponadto dokonania tzw. matchingu, a więc doboru dzieci dla osób chcących zostać rodzicami, nie ułatwia fakt, że aż 67 proc. z tych, które zostały zakwalifikowane do adopcji, jest w wieku 5–14 lat. Natomiast kandydaci zwykle są zainteresowani przysposobieniem maluchów i ośrodkom adopcyjnym trudno jest zachęcić ich do przyjęcia pod swój dach starszych dzieci.

MRiPS ma jednak nadzieję, że podjęcie takiej decyzji będzie łatwiejsze w związku ze zmianami, które zostały wprowadzone od 1 lutego br. w kodeksie pracy. Zakładają one, że pracownicy mogą korzystać z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich, gdy przysposobią dziecko, które nie skończyło 14 lat, podczas gdy wcześniej te uprawnienia przysługiwały co do zasady do ukończenia przez dziecko siedmiu lat. ©℗