W artykule przedstawione zostanie stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej w kwestii odliczania VAT naliczonego przez gminę z tytułu wydatków związanych z realizacją projektów edukacyjnych. Artykuł analizuje, czy gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT związane z zakupem wyposażenia do pracowni edukacyjnej w szkole podstawowej. KIS wskazuje, że gmina nie będzie uprawniona do odliczenia VAT, gdyż majątek ten nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Artykuł podkreśla znaczenie tej interpretacji dla podobnych projektów edukacyjnych i konieczność uwzględnienia jej przy planowaniu finansowania.

VAT z tytułu wydatków na realizację projektu edukacyjnego

Wnioskodawca, będący zarejestrowanym podatnikiem VAT, złożył wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na utworzeniu pracowni edukacyjnej w szkole podstawowej. Gmina, w ramach swoich zadań własnych związanych z edukacją publiczną, planuje zakupić wyposażenie i sprzęt do pracowni. Wnioskodawca zapytał, czy gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.

Gmina nie będzie uprawniona do odliczenia VAT

Według Krajowej Informacji Skarbowej, gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu. KIS powołało się na ogólną zasadę zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, która stanowi, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku gminy, majątek wytworzony w ramach Inwestycji będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia zajęć dla uczniów placówki oświatowej i nie będzie przynosił żadnych dochodów. Z tego powodu gmina nie będzie wykorzystywała majątku do wykonywania czynności opodatkowanych i nie będzie miała prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją KIS, gmina nie będzie miała prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu. Wnioskodawca powinien uwzględnić ten fakt przy planowaniu finansowania Inwestycji. Dla organów administracji skarbowej wynika z tego, że w przypadku podobnych wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych, Gmina nie będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego, jeśli majątek wykorzystywany w ramach projektu nie będzie służył do wykonywania czynności opodatkowanych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.147.2023.1.MN