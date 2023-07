1 lipca ruszył nabór wniosków w tegorocznej edycji programu „Dobry start”, czyli 300 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem wyprawki szkolnej na zaczynający się 4 września br. nowy rok szkolny 2023/2024.

Świadczenie jest przyznawane na każde uczące się dziecko i jest niezależne od dochodów osiąganych przez członków rodziny. Przyjmowaniem wniosków i ustalaniem prawa do 300+ zajmuje się ZUS. I chociaż rodzice mają aż pięć miesięcy na ubieganie się o to świadczenie – czas na składanie wniosków mija bowiem dopiero 30 listopada – to jeśli zależy im na szybszym uzyskaniu pieniędzy, nie powinni zwlekać z dopełnieniem formalności. Tak jak w przypadku programu 500+ mogą to zrobić tylko przez internet.