Taką możliwość przewiduje projekt ustawy o świadczeniu wspierającym. Podstawowym warunkiem jego przyznania ma być posiadanie decyzji, w której zostanie ustalony poziom potrzeby wsparcia. Będzie on wyrażony w skali od 0 do 100 pkt, a do uzyskania nowego świadczenia będzie uprawniał osobę niepełnosprawną poziom potrzeby wsparcia powyżej 70 pkt. Wydawaniem tej decyzji zajmie się WZON, do którego trzeba będzie złożyć wniosek – w formie papierowej lub elektronicznej.

Jednak nie będzie to jedyna droga, bo zgodnie z przepisami projektu ustawy wniosek będzie można złożyć również w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON), który będzie miał za zadanie przekazać go do WZON w ciągu siedmiu dni. Wniosek o ustalenie potrzeby wsparcia będzie można też złożyć w ZUS, ale będzie to dotyczyć osób, które nie posiadają orzeczeń o niepełnosprawności lub jej stopniu ani orzeczeń wydanych przez ten organ. Ponadto z projektu ustawy wynika, że gdy osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) będą ubiegać się o wydanie orzeczenia, to razem z wnioskiem w tej sprawie będą mogli od razu złożyć do PZON ten drugi o określenie poziomu potrzeby wsparcia. Przy czym powiatowy zespół prześle go WZON w ciągu siedmiu dni liczonych od daty, w której ostateczne stanie się jego własne orzeczenie lub to wydane przez wojewódzki zespół (osoba niepełnosprawna może się od niego odwołać) albo uprawomocni się wyrok sądu, który jest kolejną instancją odwoławczą.