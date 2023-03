Nowela poszerza zakres spraw, w których można przeprowadzić referendum lokalne, o inne niż „istotne” zagadnienia nienależące do zadań i kompetencji organów danej jednostki samorządu terytorialnego. Ten przepis budzi najwięcej zastrzeżeń legislatorów.

Biuro Legislacyjne wyjaśnia, że w 2012 r. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2003 r. (sygn. akt K 30/02) wprowadzono do ustawy o referendum lokalnym możliwość przeprowadzenia plebiscytu, w którym mieszkańcy wyrażają swoją wolę nie tylko – jak wcześniej – co do kwestii dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki, lecz także – zgodnie z sugestią TK – „w innych istotnych sprawach społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę”.