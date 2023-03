Na terenie gminy X (podatnik VAT czynny) znajduje się cmentarz komunalny, którego prowadzenie należy do jej zadań własnych. Cmentarzem administruje zakład budżetowy (objęty centralizacją rozliczeń VAT). Gmina (poprzez zakład budżetowy) na cmentarzu świadczy usługi pogrzebowe i cmentarne (czynności te podlegają opodatkowaniu VAT). Cmentarz jest wykorzystywany prawie wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT, jednak na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia nieodpłatnie pochówku osobom bezdomnym, a czynność ta należy do jej zadań własnych i nie podlega VAT.

Gmina (poprzez zakład budżetowy) ponosi bieżące koszty związane z funkcjonowaniem cmentarza i jego administrowaniem, w tym wydatki na prace remontowe czy zużyte materiały. Zakład budżetowy we własnym zakresie wykonuje część niezbędnych prac, a wykonanie reszty zleca innymi przedsiębiorstwom. Ponoszone w tym zakresie wydatki (m.in. na zakup niezbadanych materiałów, usług) są dokumentowane fakturami wystawianymi przez kontrahentów na gminę (z uwagi na centralizację rozliczeń VAT). W lutym 2023 r. łączna wartość nabytych przez JST (poprzez zakład budżetowy) towarów i usług związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego wyniosła łącznie 12 300 zł, w tym VAT 2300 zł.