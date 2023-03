Określając relacje, jakie zachodzą pomiędzy podatkiem od nieruchomości a prowadzeniem działalności gospodarczej, należy się odwołać do dwóch pojęć ustawowych. Pierwsze z nich – pojęcie „zajęcia przedmiotu opodatkowania na działalność gospodarczą” – ustawodawca wiąże z okolicznościami faktycznymi. Drugie pojęcie – „związku przedmiotu opodatkowania z działalnością gospodarczą” – wiąże się co do zasady z aspektami czysto formalnymi. Mówiąc w pewnym uproszczeniu: gdy z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że dany przedmiot opodatkowania jest rzeczywiście wykorzystywany (zajęty) na prowadzenie działalności gospodarczej, należny podatek obliczany jest według wyższych stawek. Podobnie: najwyższe stawki będą miały zastosowanie w przypadku, w którym przedmiot opodatkowania stanowi część przedsiębiorstwa (a więc jest jedynie związany z działalnością gospodarczą). Nie musi być zatem faktycznie wykorzystywany w prowadzonym biznesie.

Sama treść przepisów, jak również reguły ich wykładni, nakazują twierdzić, że oba ustawowe pojęcia różnią się od siebie. Wszędzie tam gdzie ustawodawca posługuje się pojęciem „zajęcia…” istotne będą okoliczności faktyczne (wykorzystanie przedmiotu podatku w działalności). Z kolei tam, gdzie ustawodawca posługuje się terminem „związania…”, wystarczający co do zasady będzie już sam formalny status podatnika.