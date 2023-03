Nasza gmina chce skorzystać z rządowego programu odbudowy zabytków. Aby jak najszybciej uruchomić przyznane środki, wójt opracował projekt uchwały, która ma zostać podjęta do połowy marca. Przewidziano w niej wiele rozwiązań, w tym stawkę dotacji do 98 proc., objęcie dotacjami podmiotów gospodarczych (bez zgłoszenia do UOKiK), a także przygotowano wzór umowy dotacji. Czy taka koncepcja wprowadzenia ww. programu jest słuszna?

Analizę podanego zapytania należy przeprowadzić zarówno z uwzględnieniem uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (zwany dalej uchwałą RM), jak i przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej u.o.z.o.z.). I tak zgodnie z par. 3 ust. 2 uchwały RM z rządowego programu mogą skorzystać gminy, powiaty i województwa, które mogą wnioskować o: „1. finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca lub jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy;