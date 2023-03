W ramach ścieżki tematycznej dotyczącej gospodarki komunalnej skoncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących zamówień publicznych z perspektywy podmiotów samorządowych - jako zamawiających - oraz z perspektywy wykonawców, którymi mogą być spółki komunalne. Zamierzamy dokonać syntetycznej oceny zmian wprowadzonych nowym prawem zamówień publicznych oraz odnieść się do kluczowych orzeczeń oraz stanowisk organów kontrolujących udzielanie zamówień przez podmioty samorządowe. Szczególną uwagę poświęcimy zamówieniom in house opartym zarówno na ustawie o gospodarce komunalnej (tzw. stary in house), jak i na prawie zamówień publicznych (tzw. nowy in house). Chcielibyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami w tym zakresie związanymi z wdrożonymi rozwiązaniami oraz ze sporami przed KIO i Sądem Zamówień Publicznych, głównie prowadzonymi z naszym udziałem.