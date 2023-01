"Jeśli trzeba będzie […], jeżeli tego będą wymagały wąskie gardła logistyki i dystrybucyjne, to oczywiście będziemy kontynuowali ten proces, już o tyle prostszy, że to rozpoznanie bojem - i to skuteczne, i z sukcesem zakończone - udało się przeprowadzić tej zimy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Zaapelował do samorządów, w których brakuje węgla, by zgłosiły się do wojewodów.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks), a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy mogą składać do gminy wniosek o zakup preferencyjny.

(ISBnews)