Do zmiany przepisów obliguje nas dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Unijne regulacje m.in. rozszerzają wymagania dotyczące parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia, modyfikują zasady prowadzenia monitoringu jakości wody, zobowiązują państwa członkowskie do wykonywania oceny strat wody czy też wprowadzają obowiązek podejścia do bezpieczeństwa wody opartego na ryzyku.