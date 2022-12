W pierwszej kolejności zasadne jest przypomnienie, że ustawa z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniem w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 893; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2414) mobilizuje do uiszczania należności w terminie nie tylko poprzez ustanowienie regulacji dotyczących odsetek, ale również rekompensat. Ostatnie ze wspomnianych świadczeń pieniężnych w wysokości odpowiadającej równowartości 40 euro, 70 euro albo 100 euro są związane z kosztami odzyskiwania należności. Tak jak odsetki są naliczane odrębnie od każdej płatności, tak również rekompensata wiąże się z każdą nieterminową płatnością. Takie stanowisko wyraził TSUE w wyroku z 1 grudnia 2022 r. Wspomniany wyrok potwierdza, że w przypadku rozliczeń częściowych, np. dokonywanych co miesiąc w związku z realizacją przez wykonawcę usług ciągłych lub okresowych czy też związanych z dostarczeniem kolejnych partii towaru, rekompensata przysługuje do każdej niezapłaconej na czas faktury, a nie do jednej umowy. W konsekwencji dochodząc kilku roszczeń o niezapłacone faktury z jednej umowy, można żądać wielokrotności ww. kwot. Ponadto – przy wyznaczaniu wysokości rekompensaty – nie następuje sumowanie kwot z faktur, które mogłoby skutkować przekraczaniem kolejnych progów kwotowych wyrażonych w art. 10 ustawy, skutkujących przeskakiwaniem z rekompensaty w wysokości 40 euro na 70, czy z 70 na 100 euro.