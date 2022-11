Dotychczas każdy obywatel kraju trzeciego, który chciał przekroczyć unijne granice, musiał po uzyskaniu wizy odbyć tradycyjną kontrolę graniczną obejmującą także rozmowę z przedstawicielami służb granicznych, w trakcie której przedstawiał swoje dane i otrzymywał pieczątkę do paszportu. Kontrole i wszystkie procedury spoczywały głównie na barkach krajowych służb wspieranych przez Frontex. Od rejestracji wiz po stemplowanie paszportów był to proces zarządzany indywidualnie przez państwa członkowskie. Bruksela w toku prac nad nowym Paktem o migracji i azylu chce jednak dążyć do scentralizowania zarządzania migracją, czego jednym z elementów ma być właśnie nowy system wjazdu/wyjazdu (EES: Entry/Exit system).