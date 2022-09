Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach, który rozpatrywał skargę dotyczącą dodatku osłonowego. Prezydent miasta przyznał go w lutym tego roku, a w marcu wnioskujący o świadczenie zwrócił się do niego z kolejnym wnioskiem – o wszczęcie postępowania administracyjnego, bo jak wskazał, nie otrzymał decyzji w tej sprawie. W piśmie wysłanym do mężczyzny w kwietniu prezydent wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.) jego przyznanie nie wymaga wydania decyzji, organ przysyła jedynie wnioskodawcy informację na podany we wniosku adres poczty elektronicznej (a gdy nie został on wpisany, powiadamia o możliwości jej odebrania).