Jaka jest więc sytuacja budżetów jednostek samorządowych i dlaczego potrzebują one działań ratunkowych? Można ją podsumować krótko: o ile jeszcze ostrego kryzysu nie ma, to widać już jego oznaki. A główne przyczyny to wysoka inflacja i skutki zmian wprowadzonych w systemie dochodów JST w ramach Polskiego Ładu.