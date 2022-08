Zakłada on stworzenie systemu edukacji i szkoleń, dzięki którym obywatele będą mogli rozwijać umiejętności pozwalające im korzystać z nowych technologii stosownie do własnych potrzeb i oczekiwań oraz zmieniających się uwarunkowań. Pod tym względem Polska wypada słabo – kompetencje cyfrowe mieszkańców naszego kraju lokują się poniżej średniej unijnej, w DESI 2021 (The Digital Economy and Society Index – indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) Polska zajęła 24. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.