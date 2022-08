Od samego początku zarówno ja, jak i pani wójt staliśmy na stanowisku, że silny Słupsk to silny region. Nie mamy wątpliwości, że rozwój tego miasta jest w interesie nas wszystkich i naprawdę rozumiemy jego rolę jako centrum naszego regionu, które musi się rozwijać. Powtarzaliśmy jednak, że rozwój Słupska jest możliwy bez ,,siłowego przejęcia” całych sąsiadujących sołectw. Są przykłady samorządów w Polsce, które zrobiły to w sposób modelowy i można było skorzystać z ich doświadczeń. W tamtych wypadkach brano pod uwagę m.in. przejęcie terenów niezurbanizowanych lub takich, co do których przejęcia nie było sprzeciwu mieszkańców i lokalnych władz. Mieszkańcy gminy oraz powiatu nie zgodzili się na zmianę granic. W konsultacjach społecznych wyrazili jasno swój sprzeciw z miażdżącą przewagą nad zwolennikami zmiany. Cieszy choć to, że ich głos został wysłuchany i stał się on podstawą podejmowanych w tym zakresie decyzji. Do miasta nie zostaną przyłączone tereny zamieszkane i jest to na pewno dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy w dalszym ciągu chcieli być mieszkańcami gminy Słupsk. Wygrało prawo mieszkańców do samodecydowania, które jest dla nas fundamentem samorządności i demokracji. Po ogłoszonej decyzji wiemy, że do miasta będą włączone tereny niezamieszkane, ale ważne gospodarczo i inwestycyjnie części sołectw. Gmina straci więc konkretne tereny, jak również część wpływów z podatków. Będzie to kilka milionów wpływów mniej m.in. ze strefy inwestycyjnej, dlatego pani wójt już zapowiedziała podjęcie starań o rekompensaty. Warto zresztą podkreślić, że takie rekompensaty już zostały zapowiedziane przez przedstawicieli rządu.