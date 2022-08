Co ważne, dość istotną modyfikację przeszły przepisy dotyczące prawa do grobu. Chodzi o sprawy, z jednej strony związane z wykupem miejsca na cmentarzu, decydowaniu o pochowaniu danego zmarłego w konkretnym grobie oraz pochowaniu kolejnych zmarłych, z drugiej - dobra osobistego w postaci prawa osób najbliższych do kultu zmarłego.