Początkiem sprawy była uchwała rady miasta, w której odmówiono zgody na wypowiedzenie umowy o pracę radnemu. Zatrudniająca go spółka skierowała do rady miejskiej wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie jego umowy o pracę, wskazując jako powód pogarszające się wyniki jego pracy i brak perspektyw poprawy relacji z klientami, którymi się zajmował. Uchwała rady była – jak zwykle w takich przypadkach – odmowna. Spółka zaskarżyła ją do sądu administracyjnego, a bydgoski WSA nieoczekiwanie uwzględnił wniosek pracodawcy i unieważnił uchwałę w całości.