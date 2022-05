– Celem systemu będzie stworzenie bazy profili ukraińskich kandydatów gotowych do podjęcia pracy w Polsce. System będzie umożliwiał, w oparciu o zaawansowane algorytmy przetwarzania danych, połączenie kandydatów z ofertami. Chodzi o to, aby ukraińscy obywatele mieli możliwość znalezienia pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, dzięki temu szybciej będą mogli się usamodzielnić – wyjaśniał Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM. Aby zalogować się do tej usługi , będzie potrzebny numer PESEL.