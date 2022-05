W konsekwencji – jak oceniają autorzy projektu – prowadzi to do nieprawidłowości. Regulamin gminy będący aktem prawa miejscowego nie określa obecnie zasad dotyczących m.in. częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. – Brak zasad dotyczących postępowania z osadami ściekowymi z instalacji przydomowych sprawia, iż w wielu gminach brakuje podmiotów, które odbierają je od właścicieli nieruchomości – podkreślono w uzasadnieniu. Dlatego wprowadzony ma zostać obowiązek udokumentowania przez właściciela nieruchomości korzystania z usług gminnej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy odbierającego komunalne osady ściekowe. Projekt uzupełnia też przepisy dotyczące funkcjonowania systemu obsługi ścieków, dowożonych do oczyszczalni specjalnym taborem, w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą.