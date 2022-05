Należy podkreślić, że w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i realizacji ich zadań, w tym zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, istotną rolę pełnią wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz członkowie zarządów jednostek szczebla powiatowego i województw. To zarządy jednostek samorządowych i ich przedstawiciele koordynują prace związane z zapewnieniem niezbędnych potrzeb obywatelom Ukrainy, a ich skuteczność utożsamiana jest z efektywnością pracy włodarzy jednostek. Przywołany w tym kontekście art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym odnosi się do sfery wykonania przez wójta (burmistrza/prezydenta) uchwał rady, a tym samym wskazuje na upoważnienie do działania, jakim jest akt podjęty przez organ stanowiący.