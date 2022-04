Samorządowcy zwracają uwagę, że od kilku lat rząd nie uchwalił polityki migracyjnej Polski. Dokument taki został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (na lata 2021–2022), ale ostatecznie Rada Ministrów go nie przyjęła. Najpierw powodem odroczenia prac była sytuacja na granicy z Białorusią, później wojna w Ukrainie. Mimo że eksperci mieli do dokumentu wiele uwag, to jednak chwalili to, że rząd wskazał kierunki planowanych działań. Krytykowali natomiast to, że dokument obejmował zaledwie dwa lata. Teraz i tak wymaga aktualizacji.