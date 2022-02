Prezydent miasta w skardze złożonej do WSA zarzucił RIO, że to jej uchwała naruszyła art. 60 ust. 1 i 2 ustawy żłobkowej, ponieważ przepis ten pozwala na zamieszczenie zakwestionowanych zapisów w zarządzeniu wykonawczym do uchwały rady miasta. W jego ocenie również uwarunkowanie przyznania dotacji od złożenia wniosku w terminie do 31 sierpnia roku poprzedniego jest zgodne z ustawą żłobkową, bo żaden przepis nie stanowi o sprzeczności takiego wymogu. Co więcej przepisy ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zakładają konieczność planowania wydatków budżetowych na poziomie gminy.