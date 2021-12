Kluczowy dla rozstrzygnięcia był wspomniany już art. 5 ust. 2 ustawy. Rzeczywiście ogranicza on dostęp do informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej, ale jednocześnie wprost stanowi, że ograniczenie to nie dotyczy „informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji”. Zdaniem NSA nie ma wątpliwości, że zarówno obwiniony, jak i świadkowie należeli do tego grona.

„Osoba, która została ukarana za naruszanie dyscypliny finansów publicznych przez organ (...), jest osobą pełniącą funkcję publiczną, ponieważ (...) odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie może być ponoszona przez każdego obywatela, ale wyłącznie przez osoby gospodarujące środkami publicznymi – stwierdził NSA w uzasadnieniu wyroku, które właśnie zostało opublikowane. W jego ocenie takimi osobami są zarówno dyrektor NCBR, wobec którego toczyło się postępowanie, jak i zeznający w jego sprawie zastępca dyrektora NCBR oraz kierownik Działu Kontroli Projektów NCBR. „Uczestniczyli oni w procedurze wydawania publicznych środków, a więc posiadali uprawnienia decyzyjne w zakresie spraw należących do zadań ustawowych NCBR, co jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych podmiotów” – zaznaczył sąd . Dodając, że z pewnością nie były to osoby wykonujące funkcje usługowe ani pomocnicze.

„W orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że konstytucyjne prawo do informacji publicznej winno służyć jak najszerszemu obywatelskiemu dostępowi do danych publicznych. Zatem normy regulujące zarówno tryb, jak i zasady dostępu do informacji publicznej winny być wykładane z poszanowaniem podstawowej reguły in dubio pro libertate, a zatem dążyć do ujawnienia danych, a nie do szukania podstaw, aby ograniczać ich dostępność” – zaakcentował NSA.