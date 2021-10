– Widocznie z uwagi na brak chętnych do pracy w urzędach ich szefowie będą stawiać na cudzoziemców, którym obecne stawki mogą odpowiadać. Takie rozwiązanie nie jest jednak lekarstwem na odpływ specjalistów z administracji rządowej. Tu konieczne są podwyżki i to realne, wynoszące co najmniej 12 proc. w 2022 r. – komentuje Robert Barabasz, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.